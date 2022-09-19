БК «Тамбов» выиграл три матча у московского ЦСКА

"Волки" готовятся к историческому дебюту в Суперлиге 1. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

БК «Тамбов» провел серию из пяти товарищеских матчей в Московской области. После поражений от БК «Московский» (66:77) и «МГАФК-Малаховки» (67:73) подопечные Олега Игумнова значительно поправили статистику в трех кряду играх с дублем московского ЦСКА. Наш будущий соперник по Суперлиге 1 потерпел три поражения от «волков» - 70:79, 54:60 и 68:69.

Как сообщалось ранее, тамбовская «Держава» одержала рекордную победу в рамках предсезонного турнира в Орловской области. Покер в матче с «Орел-ГУ» оформил Аверьянов. https://www.kp.ru/online/news/4925402/

Тем временем, тамбовский «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд. «Волки» набрали очко впервые с 14 августа.