На нескольких улицах Тамбова перекроют проезд

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения ремонтных работ на этой неделе будут вводиться ограничения движения транспорта по ряду улиц областного центра.

Так, с 20 по 23 сентября будет прекращено движение автомобилей по улице Кирова от дома № 27 до дома №61. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Тамбов» поручено разработать проект организации дорожного движения, выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения.

На время проведения работ публичным акционерным обществом «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» будет запрещено движение транспортных средств по улице Гагарина:

- с 21 по 24 сентября на участке от улицы Мира до улицы комиссара Московского;

- с 25 по 28 сентября на участке от улицы Гастелло до улицы Лесной.

- ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» будут разработаны проекты организации движения на время перекрытия, выставлены дорожные знаки и ограждения, обозначены маршруты объезда, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.