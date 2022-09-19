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Общество19 сентября 2022 13:47

На нескольких улицах Тамбова перекроют проезд

Газовики и энергетики будут вести ремонтные работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения ремонтных работ на этой неделе будут вводиться ограничения движения транспорта по ряду улиц областного центра.

Так, с 20 по 23 сентября будет прекращено движение автомобилей по улице Кирова от дома № 27 до дома №61. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Тамбов» поручено разработать проект организации дорожного движения, выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения.

На время проведения работ публичным акционерным обществом «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» будет запрещено движение транспортных средств по улице Гагарина:

- с 21 по 24 сентября на участке от улицы Мира до улицы комиссара Московского;

- с 25 по 28 сентября на участке от улицы Гастелло до улицы Лесной.

- ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» будут разработаны проекты организации движения на время перекрытия, выставлены дорожные знаки и ограждения, обозначены маршруты объезда, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.