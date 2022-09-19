В Тамбовской области будут судить пристава, который совершил служебный подлог

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года, желая повысить показатели по службе, сотрудник УФССП необоснованно окончил 19 исполнительных производств - он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о невозможности установить местонахождение должника и его имущества, а также получения сведений о наличии принадлежащих ему денег и ценностей. В результате незаконных действий пристава оказались существенно нарушены права и законные интересы взыскателей (кредитных организаций) по своевременному взысканию задолженности. Преступление выявлено при участии сотрудников регионального УФСБ и ОСБ УФССП России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.