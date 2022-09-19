В Тамбове поймали закладочника, у которого нашли 200 граммов героина

В Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали 30-летнего мужчину, который приехал в наш регион из Московской области. Он сделал закладку, в которой находилось 60 свертков с героином и разместил в областном центре 11 тайников, в каждом из которых находился героин весом по 2 грамма. Всего у задержанного нашли и изъяли 200 граммов запрещенных веществ. Его отправили в СИЗО.

- Полицейские продолжают работу по выявлению тайников-закладок, оставленных задержанным наркокурьером, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «Г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.