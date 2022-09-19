В Тамбовской области при пожаре погибли женщина и 3-летний ребенок

Тела погибших нашли во время тушения пожара Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

19 сентября произошел серьезный пожар в городе Рассказово. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Обводная, 114 поступило в пожарную службу в 10 часов 30 минут. Спустя 8 минут первое пожарно-спасательное подразделение ПСЧ-24 прибыло к месту пожара. На момент прибытия дом горел по всей площади. В 11 часов 15 минут пожар локализован на площади 40 квадратных метров. В 11 часов 30 минут ликвидировали открытое горение. На месте пожара работали 2 отделения ПСЧ-24. В результате ЧП сгорели кровля, внутренняя отделка и имущество. Выяснилось также, что в огне погибли люди.

- В 10 часов 50 минут на месте пожара обнаружили останки погибшей 41-летней женщины, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 11 час 21 минуту найдены останки 3-летнего ребенка.

Причина пожара устанавливается.