В Тамбовской области насмерть сбили пешехода, который шел с велосипедом по обочине дороги

Мужчина погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие со смертельных исходом зафиксировали 18 сентября в 19 часов 30 минут на 118 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» Мучкапского района. 58-летний мужчина, рождения управляя автомобилем «Лада Приора», наехал на 82-летнего пешехода, который двигался по правой обочине в попутном направлении и вел рядом велосипед.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.