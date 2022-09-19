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Происшествия19 сентября 2022 7:31

В Тамбовской области насмерть сбили пешехода, который шел с велосипедом по обочине дороги

82-летний мужчина скончался на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие со смертельных исходом зафиксировали 18 сентября в 19 часов 30 минут на 118 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» Мучкапского района. 58-летний мужчина, рождения управляя автомобилем «Лада Приора», наехал на 82-летнего пешехода, который двигался по правой обочине в попутном направлении и вел рядом велосипед.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.