В тамбовских школах проходят всероссйиские проверочные работы

19 сентября в школах Тамбовской области стартовали всероссийские проверочные работы. Они пройдут в течение месяца — с 19 сентября по 24 октября. Для учеников 5-9 классов проверочные работы являются обязательными и проводятся по программе предыдущего года обучения.

Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки перенесла проведение ВПР с весны на осень 2022 года. Как отметили в управлении образования и науки Тамбовской области, школы самостоятельно составляют график проведения проверочных работ.

Варианты работ по всем предметам и классам генерируются автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой школы варианты станут индивидуальными.

- Результаты ВПР важны для школ, учителей и родителей. Они помогут понять, какие пробелы есть в подготовке учеников и с чем нужно дополнительно поработать, - говорит начальник отдела оценки качества образования управления образования и науки области Ольга Ермакова.