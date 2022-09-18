Тамбовчан предупреждают об аферистах, которые представляются сотрудниками МЧС

В Тамбовской области участились случаи мошенничества в отношении товариществ собственников жилья в регионе. Как сообщили в местном ГУ МЧС, представляясь спасателями, аферисты сообщают тамбовчанам о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Взамен на лояльное отношение в ходе проверки они пытаются продать гражданам различное противопожарное оборудование и наглядную агитацию.

ГУ МЧС по Тамбовской области призывает жителей региона к бдительности и напоминает, что ведомство не осуществляет предпринимательскую деятельность. Сотрудники не имеют права взимать деньги с населения. О фактах нарушения следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности необходимо обращаться в ГУ МЧС по Тамбовской области.