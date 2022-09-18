Тамбовский «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд

В 12-м туре наши футболисты сыграют 22 сентября в Обнинске с местным «Квантом» (десятое место, восемь очков). Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 18 сентября, в матче 11-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле «Рязань». После нулевого первого тайма команды подарили болельщикам яркое голевое шоу. На 49-й минуте хозяев вывел вперед Денис Скрыпников, реализовавший 11-метровый удар. Спустя 20 минут Вячеслав Пурак выправил ситуацию. А на 84-й минуте Александр Иванов сделал заявку на гостевую победу.

Но от пятого кряду поражения (без учета Кубка страны) «Спартак» спас Максим Карпухин, поразивший цель в компенсированное ко второму тайму время. Итог – 2:2. И хотя безвыигрышная серия «Спартака» достигла девять матчей (=3-6), но наши парни наконец-то положили конец поражениям, череда которых началась 21 августа в домашней встрече с «Сахалинцем» (0:1).

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 27 очков. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (20). Тамбовчане занимают 11-е место с шестью очками. В 12-м туре наши футболисты сыграют 22 сентября в Обнинске с местным «Квантом» (десятое место, восемь очков).