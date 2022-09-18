Тамбовская «Держава» одержала рекордную победу в рамках предсезонного турнира в Орловской области

Сегодня, 18 сентября, «Держава» в Орле встретится со СГУС из Смоленска. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

Вчера, 17 сентября, тамбовская «Держава» проводила в Мценске второй матч в рамках предсезонного турнира. После выигрыша у московского «МАДИ-моторс» (6:3) наши парни выдали настоящее избиение хозяев турнира. «ОрелГУ», одолевший на старте соревнований СГУС из Смоленска (5:3), проиграл тамбовчанам со счетом 0:11.

Четыре гола в свой актив записал Аверьянов, дубль оформил Яковлев, по разу отличились Половников, Иванов, Ульчинский, Белоногов и Пышкин.

Сегодня, 18 сентября, «Держава» в Орле (ул. Зеленина, 4 «Алроса») встретится со СГУС. Начало игры в 12:30. Вход свободный.

Как сообщалось ранее, ХК «Тамбов» впервые в сезоне-2022/23 победил на своем льду. «Волки» одержали волевого успеха в противостоянии с пензенским «Дизелем».

Тем временем, БК «Тамбов» в день рождения своего тренера проиграл сильнейшему студенческому клубу страны.