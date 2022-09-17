В Тамбовской области подключают к отоплению соцобъекты

В регионе постепенно начинается отопительный период. По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, пуск тепла уже произведен в 218 учреждений социальной сферы региона.

Среди них 54 детских сада и 123 образовательных заведения области. Кроме того, тепло появилось в 41 медицинском учреждении.

Пуск тепла в социальные учреждения осуществляется по заявкам. Дата начала отопительного периода в социальных учреждениях определяется постановлением или распоряжением местного органа власти.

- Сейчас полностью отапливаются учреждения социальной сферы Бондарского, Мордовского и Пичаевского районов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Что касается пуска тепла в многоквартирные дома, то по нормам отопительный период стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней составляет +8 градусов Цельсия и меньше. Однако уже сейчас тепло пришло во все многоэтажки Петровского, Староюрьевского и Токаревского района. В общей сложности, отопление поступает в 53 многоквартирных дома.