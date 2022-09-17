Тамбовская «Держава» начала предсезонный турнир с победы

Сегодня, 17 сентября, тамбовчане сыграют в Мценске с «ОрелГУ».

Вчера, 16 сентября, тамбовская «Держава» стартовала на предсезонном турнире в Мценске со встречи против московского «МАДИ-моторс». Наши хоккеисты добились уверенной победы – 6:3. Дубль оформил Белоногов, по разу отличились Ульчинский, Пышкин, Половников и Сахаров.

Сегодня, 17 сентября, тамбовчане сыграют опять же в Мценске (ул. Тургенева, 200) с «ОрелГУ». Начало встречи в 18:00. А 18-го сентября "Держава" переедет в Орел (ул. Зеленина, 4 «Алроса»), где встретится со СГУС из Смоленска. Вход свободный.

Как сообщалось ранее, ХК «Тамбов» впервые в сезоне-2022/23 победил на своем льду. «Волки» одержали волевого успеха в противостоянии с пензенским «Дизелем».

Тем временем, БК «Тамбов» в день рождения своего тренера проиграл сильнейшему студенческому клубу страны.