ХК «Тамбов» впервые в сезоне-2022/23 победил на своем льду

Следующий матч – против нефтекамского «Тороса» (17-е место, три очка) - наши парни проведут 20 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 15 сентября, ХК «Тамбов» проводил первый матч на домашнем льду в текущем розыгрыше ВХЛ. На 25-й минуте пензенский «Дизель» повел в счете – отличился Ли. На 32-й минуте Барбашев, как оказалось позднее, перевел игру в овертайм. Победу же хозяевам точным броском на 64-й минуте принес Тимирев, завершив комбинацию с участием Шурыгина и Барбашева.

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» занимает 15-е место с четырьмя очками. Единолично лидирует «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (восемь баллов). В ТОП-5 также входят красноярский «Сокол» (семь), новокузнецкий «Металлург», тольяттинская «Лада» и ижевская «Ижсталь» (по шесть). На самом дне – на 26-м месте – воронежский «Буран», проигравший на старте четыре матча кряду.

Следующий матч – против нефтекамского «Тороса» (17-е место, три очка) - наши парни проведут 20 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 18:30.