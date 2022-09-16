БК «Тамбов» в день рождения своего тренера проиграл сильнейшему студенческому клубу страны

Dпереди у «Тамбова» три кряду выездных матча - с ЦСКА-2 и ЦСКА-М. Фото со страниwы "МГАФК-Малаховка" в VK.

БК «Тамбов» провел второй первый спарринг в Москве в рамках подготовки к сезону-2022/23. Вслед за неудачей во встрече с БК «Московский» (66:77), цвета которого защищают опытнейшие игроки Сергей Моня и Виктор Хряпа, «волки» капитулировали перед самым титулованным студенческим клубом страны - «МГАФК-Малаховкой». Итоговый счет – 73:67 в пользу подмосковного клуба. Отметим, что в день игры наставнику тамбовского клуба Олегу Игумнову исполнился 51 год. И, как в анекдоте, вместо победы подопечные преподнесли ему галстук.

Теперь впереди у «Тамбова» три кряду выездных матча - с ЦСКА-2 и ЦСКА-М.

Напомним, что в грядущем сезоне наши парни выступят в Суперлиге 1. В прошлом розыгрыше Суперлиги 2 они финишировали третьими.