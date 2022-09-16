С сотрудника тамбовского УФСИН через суд взыщут сумму взятки

9 июня в Рассказовском районном суде вынесли приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор вступил в законную силу.

- В результате совершения коррупционных преступлений бывшим сотрудником исправительного учреждения незаконно получено 87302 рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В связи с этим межрайонная прокуратура предъявила к осужденному иск о взыскании этой суммы в доход федерального бюджета. Заявление находится в стадии рассмотрения.