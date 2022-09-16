Тамбовчанин после ссоры повредил автомобиль приятеля

17 августа в дежурную часть инжавинской полиции поступило сообщение о факте умышленного повреждения автомобиля «Форд Фокус» на улице Ленина. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что это преступление совершил 24-летний житель Тамбова. Он поссорился с владельцем машины и ночью повредил заднюю стойку крыши и стекло автомобиля. Сейчас устанавливается материальный ущерб, причиненный машине.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.