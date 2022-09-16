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Происшествия16 сентября 2022 9:56

Начальника управления здравоохранения Тамбовской области на два месяца отправили под домашний арест

Марину Лапочкину подозревают в превышении должностных полномочий
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

16 сентября в Ленинском районным суде Тамбова избирали меру пресечения начальнику управления здравоохранения Тамбовской области Марине Лапочкиной. Напомним, полицейские задержали ее 14 сентября. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она давала незаконные указания для сокрытия факта наличия алкогольного опьянения в медицинских документах виновника дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб человек,

- По решению суда Лапочкину оставили под домашним арестом сроком на два месяца, по 13 ноября, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.