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Происшествия16 сентября 2022 7:40

На бульваре Энтузиастов тамбовчанка за рулем «ВАЗ» врезалась в иномарку

В ДТП пострадала 27-летняя водитель отечественного авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Помощь пострадавшей женщине оказали на месте аварии

Помощь пострадавшей женщине оказали на месте аварии

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 15 сентября в 10 часов 50 минут в районе дома 2 «Н» на бульваре Энтузиастов города Тамбова. 27-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 211440» столкнулась с «RENAULT DUSTER», за рулем которого был 32-летний водитель.

- Медицинскую помощь водителю автомобиля «ВАЗ 211440» оказали на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.