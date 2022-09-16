На бульваре Энтузиастов тамбовчанка за рулем «ВАЗ» врезалась в иномарку

Помощь пострадавшей женщине оказали на месте аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 15 сентября в 10 часов 50 минут в районе дома 2 «Н» на бульваре Энтузиастов города Тамбова. 27-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 211440» столкнулась с «RENAULT DUSTER», за рулем которого был 32-летний водитель.

- Медицинскую помощь водителю автомобиля «ВАЗ 211440» оказали на месте дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.