В Тамбове в очередной раз пройдет ярмарка выходного дня

Третью субботу подряд по адресу Красноармейская площадь, 1 в Тамбове пройдет универсальная ярмарка выходного дня. В ней примут участие около 30 сельхозпроизводителей и изготовителей продовольственных товаров, предприятий торговли и общественного питания, потребительской кооперации, народных ремесленников. Торговые места им выделяются бесплатно.

- С 9 до 15 часов тамбовчане здесь смогут приобрести молочные и мясные изделия, яйца, крупу, подсолнечное масло, фрукты, овощи и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По этому же адресу ярмарочная торговля также пройдет 24 сентября.