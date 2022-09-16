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Общество16 сентября 2022 7:27

В Тамбове в очередной раз пройдет ярмарка выходного дня

Около 30 торговых точек 17 сентября будут работать в районе стадиона «Динамо»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Третью субботу подряд по адресу Красноармейская площадь, 1 в Тамбове пройдет универсальная ярмарка выходного дня. В ней примут участие около 30 сельхозпроизводителей и изготовителей продовольственных товаров, предприятий торговли и общественного питания, потребительской кооперации, народных ремесленников. Торговые места им выделяются бесплатно.

- С 9 до 15 часов тамбовчане здесь смогут приобрести молочные и мясные изделия, яйца, крупу, подсолнечное масло, фрукты, овощи и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По этому же адресу ярмарочная торговля также пройдет 24 сентября.