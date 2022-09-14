Тамбовский «Спартак» вылетел из Кубка России по футболу

Теперь наши футболисты сыграют 18 сентября дома с «Рязанью» (седьмое место, 12 очков) в рамках 11 тура первенства страны. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 14 сентября, тамбовский «Спартак» встречался в Курске на стадионе «Трудовые резервы» с местным «Авангардом». Победитель выходил в 1/32 финала Кубка страны. Клубы уже выясняли отношения между собой в этом сезоне в рамках второй лиги, и тогда куряне уверенно победили – 2:0.

И в этот раз успеха добились хозяева, хотя гости сохраняли интригу вплоть до финального свистка. Уже к середине первого тайма «Авангард» сделал серьезную заявку на успех. С интервалом в четыре минуты куряне провели две результативные атаки, которые поочередно завершили Тарасов (14-я) и Лошков (18-я). «Волки» отыграли один мяч еще до перерыва – на 31-й минуте цель поразил Мызгин. Он же на 85-й выправил ситуацию. Но последнее слово оказалось за «Авангардом». На 89-й минуте Набатов реализовал 11-метровый удар, обеспечив хозяевам путевку в следующий раунд турнира – 3:2. Кстати, с 56-й минуты курские футболисты играли в меньшинстве – Горбулин был удален с поля за две желтые карточки.

«Спартак»: Баженов, А.Архипов (Мишутин, 82), Бзикадзе, Воловик, Дворяшин, Жеребятьев, Мызгин, Новиков, Перегудов, Трифонов (С.Архипов, 68), Ямлиханов.

Теперь наши футболисты сыграют 18 сентября дома с «Рязанью» (седьмое место, 12 очков) в рамках 11 тура первенства страны.