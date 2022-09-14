Тамбовчанин разместил в интернете интимные фото бывшей возлюбленной

В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по региону возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица).

По версии следствия, из-за личных неприязненных отношений с бывшей девушкой, молодой человек, используя мобильный телефон с интернетом, через сообщения в социальной сети отправил ее интимные фотографии, нарушив тем самым гарантированное Конституцией РФ право на недопустимость распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Узнав об этом, девушка обратилась в правоохранительные органы.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.