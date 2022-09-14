Тамбовский драмтеатр планируют отремонтировать

Специалисты проектных организаций провели обследование здания Драмтеатра, чтобы в дальнейшем провести работы по его сохранению.

С 1921 года этот объект не менял своего функционального назначения – театр размещается в нем уже больше 100 лет. В 1938 году в здании случился пожар, следы которого до сих пор видны на деревянных конструкциях крыши - стойках и стропилах, а также на кирпичной кладке.

- Это уникальное здание, построенное по проекту Феофила Свирчевского требует комплексного ремонта фасадов, крыши, кровли. Началом работ по сохранению памятника станет разработка проектной документации и затем реализация проекта, - сообщает управление по госохране объектов культурного наследия области. - После проведения работ объект сохранит свою историческую и архитектурную уникальность и будет радовать жителей и гостей нашего региона.