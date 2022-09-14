Область отправит для участия в спецоперации на Украине батальон «Тамбовские волки»

На Тамбовщине продолжается формирование именного батальона для участия в спецоперации на Украине. Напомним, такие батальоны начали создаваться по всей стране. В нашем регионе он получил название «Тамбовские волки». Вступившим в него и заключившим контракт не менее, чем на полгода, обещают единовременную выплату. Сначала ее размер составлял 50 тысяч рублей, потом его повысили до 100 тысяч рублей.

13 сентября в Тамбовскую областную Думу внесли законопроект, который, в случае его принятия, упразднит действовавшее ранее для контрактников условие получения выплаты – они должны были не менее 60 дней принимать участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Теперь деньги выплатят независимо от срока службы.

- Принятие законопроекта позволит ускорить процедуру получения единовременной выплаты лицами, заключившими контракт о прохождении военной службы, положительно отразиться на привлечении добровольцев принять участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.