На улице Советской Тамбова продолжают ремонт тротуаров

В Тамбове закончили ремонт проезжей части улицы Советской и приступили к ремонту тротуаров, причем не только на главной улице, но и на прилегающих. На Державинской и Интернациональной работы практически завершены. Сейчас мастера работают на Рахманинова, а также продолжают разбирать старую плитку на Советской.

Снятая плитка отправляется на базу муниципального учреждения, где её сортируют и распределяют для дальнейшего использования. Каждый пригодный фрагмент тротуарной плитки возвращается в город, на пешеходные участки, требующие ремонта.

- Мастера «Спецдорсервиса» использовали ранее снятую плитку для обновления тротуаров в районе Привокзальной площади, у стадиона «Спартак» и на Карла Маркса, в районе лицея №29, дома № 154 и на пересечении с Рабочей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Плитка, которую разбирают на Советской в эти дни, также будет использована на городских территориях.