В Сосновском районе Тамбовщины с 15 сентября начнут отапливать школы и сады

С наступлением холодов жители Тамбова и области начали жаловаться на некомфортную температуру, причем не только в квартирах, но и в детских учреждениях.

- Просто нереально водить ребёнка в сад когда там в помещении 15 градусов, - возмущается жительница Сосновского района.

В ответ на это в администрации Сосновского района сообщили, что в соответствии с распоряжением, отопительный сезон в образовательных учреждениях начнётся с 15 сентября.

- Подключение образовательных учреждений будет осуществляться по графику, - говорят в администрации.