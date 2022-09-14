Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 7:25

В Сосновском районе Тамбовщины с 15 сентября начнут отапливать школы и сады

Родители жалуются на холод в образовательных учреждениях
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С наступлением холодов жители Тамбова и области начали жаловаться на некомфортную температуру, причем не только в квартирах, но и в детских учреждениях.

- Просто нереально водить ребёнка в сад когда там в помещении 15 градусов, - возмущается жительница Сосновского района.

В ответ на это в администрации Сосновского района сообщили, что в соответствии с распоряжением, отопительный сезон в образовательных учреждениях начнётся с 15 сентября.

- Подключение образовательных учреждений будет осуществляться по графику, - говорят в администрации.