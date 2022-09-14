Стали известны подробности аварии с участием фур и легковушки в Тамбовском районе, в которой погибли два человека

Водители большегрузов погибли на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух грузовиков и легкового авто произошла 13 сентября в 5 часов 50 минут на 192 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Тамбовского района. 31-летний мужчина за рулем фуры «МЕРСЕДЕС», который, как выяснилось, находился в переутомленном состоянии, наехал на тросовое ограждение разделительной полосы и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ 5490-S5» в составе полуприцепа «ШМИТЦ» под управлением 56-летнего мужчины. От удара кузов автомобиля «МЕРСЕДЕС» упал на легковой «КИА РИО» под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители скончались на месте ДТП. Водитель автомобиля «КИА РИО» и его пассажиры, включая 11-летнего ребенка, не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.