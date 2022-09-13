БК «Тамбов» проиграл в Москве

Помимо БК «Московский», соперниками тамбовчан на московском паркете станут «МГАФК-Малаховка», молодежка «ЦСКА» и «ЦСКА-2». Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 13 сентября, БК «Тамбов» провел первый спарринг в Москве в рамках подготовки к сезону-2022/23. Парни Олега Игумнова уступили хозяевам паркета из БК «Московский». Счет – 66:77. Отметим, что цвета столичного клуба защищают опытнейшие игроки Сергей Моня и Виктор Хряпа.

- Для нас первые проверочные игры, сейчас очень важно для команды сыграться, набраться именно соревновательного опыта, - уверен директор «волков» Роман Кулаев. - Мы провели тренировочные сборы, но игровая практика – важнейший этап в подготовке. Тем более, состав игроков значительно изменился – у нас шесть новичков. В Москве мы проведем пять игр с командами разного уровня. Задача для ребят на этих матчах – наиграть связки, сплотиться, выявить слабые места, выработать наиболее эффективную и подходящую нам тактику игры.

Помимо БК «Московский», соперниками тамбовчан станут «МГАФК-Малаховка», молодежка «ЦСКА» и «ЦСКА-2».