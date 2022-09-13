В Тамбове вспоминают первого мэра города Валерия Коваля

Памятные мероприятия, приуроченные к 70-летию первого мэра Тамбова, почетного гражданина города Валерия Коваля, проходят сегодня в областном центре. К мемориальным доскам, установленным на фасаде здания администрации города и доме, в котором жил Коваль, возложили цветы. Позднее на его могиле прошла панихида. Несмотря на непогоду, сюда пришли десятки горожан, которые в разные годы работали с ним, обращались за помощью, строили и реализовывали общие планы.

Сегодня же в администрации города пройдет торжественная встреча, посвященная 70-летию со дня рождения Валерия Николаевича Коваля.

Валерий Коваль — первый мэр города Тамбова, проработавший на этом посту с 1992 по 1998 годы. Создал в Тамбове Центры социальной помощи населению, содействовал созданию Дома милосердия, детского приюта, творческих коллективов («Цвета радуги», «Вдохновение», «Романтики», камерный хор им. С. В. Рахманинова, «Русский романс»), открытию памятника архиепископа Луки и присвоению его имени 2-й городской больнице. В годы его руководства городом был заложен Парк Победы, созданы комитеты по защите прав человека и защите прав потребителей, установилась традиция чествования школьных медалистов администрацией города. С 1996—1998 годы - представитель Президента РФ в Тамбовской области.

- Валерий Коваль умер после продолжительной болезни, похоронен на Воздвиженском кладбище Тамбова 14 февраля 1998 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.