В Тамбовской области нетрезвый автомобилист пытался дать полицейскому 20 тысяч рублей

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки. По версии следствия, вечером 2 сентября сотрудник ДПС ОГИБДД ОМВД России по Жердевскому району остановил легковой автомобиль без государственных регистрационных знаков, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Понимая, что за управление машиной нетрезвым его лишат водительских прав, мужчина попытался дать полицейского за несоставление административного материала взятку в 20 тысяч рублей. Деньги он положил в бардачок патрульного автомобиля. Но полицейский от взятки отказался.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.