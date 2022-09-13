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Общество13 сентября 2022 12:15

На юге и в центре Тамбова 14 сентября отключат свет

Ограничение будет длится несколько часов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В среду, 14 сентября, из-за проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:

с 09.00 до 13.00:

- по ул. Трегуляевской, 26;

- по ул. Энгельса, д. 84-104;

- по пр. Посадочному, д. 1-17;

- по ул. С.Ценского, д. 110-131;

- по пр. Посадочному, д. 1-18;

- по пер. Энгельса, д. 1-26;

- по пер. Яшина, д. 37-47;

с 09.00 до 15.00:

- по ул. Клубной, д. 1;

- д. Перикса;

с 13.00 до 16.00:

- по ул. А.Бебеля, д. 31-74;

- по ул. Лермонтовской, д. 13-69;

- по ул. К.Маркса, д. 46-70;

с 13.30 до 16.30:

- по пр. Интернациональному, д. 1-12;

- по ул. М.Горького, д. 57-63, 93.