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Происшествия13 сентября 2022 10:21

Тамбовчанка попала под машину на пешеходном переходе

50-летняя женщина оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ДТП произошло на севере города

ДТП произошло на севере города

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 12 сентября в 20 часов 11 минут в районе дома № 213Д по ул. Мичуринская города Тамбова. 41-летний мужчина за рулем «LADA KALINA» наехал на 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.