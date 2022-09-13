Тамбовчанка попала под машину на пешеходном переходе

ДТП произошло на севере города Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 12 сентября в 20 часов 11 минут в районе дома № 213Д по ул. Мичуринская города Тамбова. 41-летний мужчина за рулем «LADA KALINA» наехал на 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.