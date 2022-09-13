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Общество13 сентября 2022 10:13

В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас обезвредили росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Снаряд уничтожили

Снаряд уничтожили

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. 76- миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии обнаружил житель посёлка Комсомолец во время земляных работ.

- Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по региону обследовали снаряд и с соблюдением мер безопасности вывезли на полигон, где боеприпас уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области