В Тамбовском районе нашли артиллерийский снаряд

Снаряд уничтожили

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. 76- миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии обнаружил житель посёлка Комсомолец во время земляных работ.

- Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по региону обследовали снаряд и с соблюдением мер безопасности вывезли на полигон, где боеприпас уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области