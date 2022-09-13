В Тамбове подходит к концу ремонт здания ДК «Знамя труда»

В доме культуры «Знамя труда» подходят к завершению работы по ремонту фасада и кровли балконов, которые стартовали в конце июня.

С четырех сторон здания сначала прошли подготовительные работы, штукатурка и шпаклевка, а затем покраска. На задней части дома культуры заменили устаревшие оконные конструкции, в планах также установить новые металлические двери запасного выхода в цвет обновленного фасада.

В рамах второго контракта проводилась замени кровли балконов. Всего их на здании три.

- Большая часть работ уже выполнена. Остаются мелкие доделки. Надеемся, что ремонт будет завершен до конца сентября. До этого здание приводили в прядок более 15 лет назад. Наш ДК был построен в 1929 году. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, поэтому только специализированная организация могла проводить работы, - рассказала директор ДК «Знамя труда» Наталия Львова.

На ремонтные мероприятия из бюджета было выделено больше 11миллионов рублей.