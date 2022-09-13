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Происшествия13 сентября 2022 8:57

Тамбовчанин на мопеде протаранил MERCEDES

Авария произошла на улице Авиационной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больнице оказался 72-летний мужчина

В больнице оказался 72-летний мужчина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадал водитель мопеда, произошло12 сентября в 15 часов 10 минут в районе дома №86 по улице Авиационной города Тамбова. 72-летний мужчина за рулем мопеда «Альфа» врезался в«MERCEDES 280 GE» под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате аварии водителя мопеда на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.