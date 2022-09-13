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Общество13 сентября 2022 7:54

12 тамбовчанам из числа детей-сирот предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

Управление соцзащиты и семейной политики области выполнило решение суда
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Тамбовской области провела проверки по обращениям жителей региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав. Установлено, что людям, нуждающимся в жилье, управление соцзащиты и семейной политики жилые помещения долгое время не предоставляло.

По данным фактам прокуратура в интересах сирот обратилась в суд с исками о возложении на Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области обязанности обеспечить заявителей благоустроенным жильем по договору найма специализированного жилого помещения.

Иски прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебных решений находилось на контроле.

- Благодаря вмешательству надзорного ведомства в текущем году 12 молодым людям предоставлено благоустроенное жилье, - сообщает прокуратура Тамбовской области.