12 тамбовчанам из числа детей-сирот предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Тамбовской области провела проверки по обращениям жителей региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав. Установлено, что людям, нуждающимся в жилье, управление соцзащиты и семейной политики жилые помещения долгое время не предоставляло.

По данным фактам прокуратура в интересах сирот обратилась в суд с исками о возложении на Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области обязанности обеспечить заявителей благоустроенным жильем по договору найма специализированного жилого помещения.

Иски прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебных решений находилось на контроле.

- Благодаря вмешательству надзорного ведомства в текущем году 12 молодым людям предоставлено благоустроенное жилье, - сообщает прокуратура Тамбовской области.