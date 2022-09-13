Тамбовчанин получил судимость за незаконное хранение оружия

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

В суде установлено и доказано, что в период с лета 2010 года по январь 2022 года мужчина незаконно хранил на территории своего домовладения самодельное ружье.

Согласно заключению баллистической экспертизы, предмет является самодельным дульнозарядным ружьем и относится к длинноствольному, гладкоствольному огнестрельному оружию, пригодному для стрельбы.

- С учетом всех обстоятельств рассматриваемого дела, личности подсудимого, позиции государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев (приговор в законную силу не вступил), - сообщает прокуратура Тамбовской области.