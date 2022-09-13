В Тамбовском районе в лобовом столкновении фур погибли оба водителя

Оба водителя погибли на месте
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Авария с участием двух большегрузов произошла 13 сентября в 5 часов 50 минут на территории Тамбовского района. По предварительным данным, водитель одной из фур выехал на полосу встречного движения через тросовое барьерное ограждение и допустил лобовое столкновение с другим большегрузом.
- В аварии погибли оба водителя, -рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фуры столкнулись лоб в лоб
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области