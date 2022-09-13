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Происшествия13 сентября 2022 6:15

В Тамбовском районе в лобовом столкновении фур погибли оба водителя

Один из большегрузов выехал на встречную полосу через тросовое барьерное ограждение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Оба водителя погибли на месте

Оба водителя погибли на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 13 сентября в 5 часов 50 минут на территории Тамбовского района. По предварительным данным, водитель одной из фур выехал на полосу встречного движения через тросовое барьерное ограждение и допустил лобовое столкновение с другим большегрузом.

- В аварии погибли оба водителя, -рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фуры столкнулись лоб в лоб

Фуры столкнулись лоб в лоб

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области