В Тамбовском районе в лобовом столкновении фур погибли оба водителя

Оба водителя погибли на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух большегрузов произошла 13 сентября в 5 часов 50 минут на территории Тамбовского района. По предварительным данным, водитель одной из фур выехал на полосу встречного движения через тросовое барьерное ограждение и допустил лобовое столкновение с другим большегрузом.

- В аварии погибли оба водителя, -рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.