Тамбовчанка Кристина Каллаур выиграла марафон в Ленинградской области

Кристина Каллаур (в центре). Фото со страницы ТРФЛА в VK.

На Международном пробеге Пушкин – Санкт-Петербург золотую медаль завоевала представительница Тамбовской области Кристина Каллаур. На дистанции пять километров она финишировала первой в возрастной категории 14 – 19 лет. В абсолютном зачете спортсменка заняла четвертое место со временем 19 минут 56 секунд, уступив три секунды бронзовой призерке. Стоит отметить, что наша землячка являлась самой младшей участницей соревнований.

Традиционно пробег проводится с 1923 года, являясь на сегодняшний день старейшим подобным соревнованием в России. В 2022 году забег Пушкин – Санкт-Петербург проходил уже в 95-й раз.

Как сообщалось ранее, муж и жена из Тамбовской области стали призерами пробега Пушкин – Санкт-Петербург. При этом Любовь Дубровская установила новый рекорд региона на 10-ти километрах.