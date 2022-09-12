В семи дворах Тамбова появятся спортплощадки

12 сентября бригада муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» проводит комплекс работ во дворах по Астраханской. На детской площадке у дома №177 демонтировали старые небезопасные качели и привели в порядок действующие, а по просьбам жителей дома №177А удалили мешающие металлические столбы с зеленой зоны. По соседству, во дворе дома №1/5 тоже идут работы. Здесь вскоре появится площадка для занятий уличной гимнастикой. Она уже засыпана щебнем, осталось ее заасфальтировать, уложить на ней специальное покрытие, установить лавочку и тренажеры. Их будет шесть.

Всего в этом сезоне спортивные площадки и места для занятий воркаутом будут размещены по семи адресам, включая двор на Астраханской. Напомним, в Тамбове они устанавливаются по программе «Народная инициатива». На эти цели в этом году затрачено почти 30 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.

- На Мичуринской, 130 для любителей мини-футбола и хоккея будет установлена спортивная коробка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - На Полынковской, 47 ведутся подготовительные работы, здесь появится и спортивная коробка, и воркаут-зона. Уже завтра строители возведут коробку и на Нагорной,14. На следующей неделе мастера приступят к асфальтированию спортивной площадки по Киквидзе, 71Б.

На двух адресах - Советская, 159 и Чичканова, 131 – спортивная коробка и воркаут-площадка уже полностью готовы и ими можно пользоваться. При этом тамбовчан просят бережно относиться к новым спортобъектам, чтобы они прослужили как можно дольше. К сожалению, один из тренажеров во дворе на Чичканова уже пострадал от горе-спортсменов. Его придется заменить, так как ремонту он не подлежит.