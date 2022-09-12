Тамбовчан приглашают на «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации-2022» состоится в этом году в парке «Дружба» Тамбова 17 сентября. Принять в нём участие может любой человек, имеющий допуск от врача. Традиционно областной центр на соревнованиях представляют более тысячи бегунов.

С 12 сентября в Тамбове уже начала работать мандатная комиссия, где жители могут оставить заявку и заранее получить номер. Она располагается в комитете по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации областного центра на улице Советской,182. Сюда можно прийти вплоть до 16 сентября. Время работы комиссии - с 10 до 17 часов. Также есть возможность зарегистрироваться на участие в забеге непосредственно в день его проведения. Важно иметь с собой необходимые документы.

Торжественное открытие всероссийского дня бега пройдет в 10.00, а уже с 10.30 стартуют соревнования. Начнут с самых юных участников, которым нужно будет преодолеть дистанцию в 1,5 км. Более взрослым бегунам предстоит проверить свои силы в забеге на 3 и 5 км.

- Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются кубками Минспорта России, призеры — медалями и дипломами, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.