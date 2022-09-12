Тамбовчанин расправился с приятелем

11 сентября в квартире дома по ул. Октябрьской Котовска обнаружили тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По этому факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревают 44-летнего знакомого погибшего.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире у общего знакомого. В ходе общения подозреваемый припомнил потерпевшему старые обиды - погибший ранее во время конфликта причинил ему ножевые ранения - и сказал, что давно хотел «разобраться» с ним, после чего нанес множественные удары ножом в область грудной клетки и шеи. От полученных ранений мужчина сразу скончался.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.