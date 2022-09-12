Тамбовчанин отверткой повредил семь автомобилей

11 сентября в дежурные части города Тамбова стали поступать сообщения о повреждении автомобилей. На место выезжала следственно-оперативная группа. На каждом выезде картина была одинаковая – разбито стекло и пропали деньги. Всего в течение нескольких часов поступило 7 таких сообщений от автовладельцев. На месте происшествия сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и потерпевших, изъяли следы пальцев рук возможного преступника, а также изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ко всем 7 преступлениям причастен один человек. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, в темное время суток отверткой разбивал стекло и проникал в чужой автомобиль с целью найти там деньги. Повредив 7 чужих автомобилей, злоумышленник присвоил 2300 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 49-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за различные преступления. Сотрудники полиции опросили злоумышленника, тот дал признательные показания.

- После установления причиненного ущерба автовладельцам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Мужчине придется не только ответить по закону, но и возместить причиненный ущерб всем потерпевшим.