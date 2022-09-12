Тамбовские полицейские спасли людей из пожара

Сотрудники ГИБДД разбудили и помогли эвакуироваться людям Фото: УМВД России по Тамбовской области

Происшествие случилось 12 августа в районе 5 утра. Старшие лейтенанты полиции Игорь Конобеев и Виталий Власов, совершая патрулирование, заметили задымление в доме №40 по улице Федеративной.

- Мы увидели, как из окон подъезда в районе второго этажа валят клубы черного дыма. Незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть и направились к месту пожара, - рассказывает госавтоинспектор Игорь Конобеев.

Дверь в подъезд была закрыта. Сотрудники полиции через громкоговорители на патрульной машине несколько раз предупредили жильцов об опасности. После того как им удалось попасть в подъезд, инспекторы приступили к эвакуации людей из квартир.

Полицейские своевременно обеспечили условия для беспрепятственного проезда специальной техники пожарно-спасательной службы и скорой медицинской помощи к многоквартирному дому.

Дождавшись спасателей и убедившись в безопасности людей, сотрудники полиции убыли на маршрут патрулирования для дальнейшего несения службы.

- Благодаря незамедлительным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД удалось избежать трагедии. Никто из жильцов дома не пострадал. Спасено более 10 человек, - комментирует врио начальника ОГИБДД по городу Мичуринску Павел Конырев.

Люди уверены, что без помощи полицейских без пострадавших бы не обошлось.

- Мы крепко спали. Услышали громкий стук в дверь и просьбы срочно покинуть помещение. Проснувшись, мы сразу почуяли удушливый запах гари. Если бы нас не разбудили, неизвестно, чем всё закончилось, - говорит жительница Марина Уколова.

Игорь Конобеев и Виталий Власов в структуре ГИБДД работают уже более 10 лет. Они неоднократно поощрялись руководством УМВД России по Тамбовской области за добросовестное несение службы. Игорь Конобеев также награждён нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» II степени.