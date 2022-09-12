В Тамбове иномарка насмерть сбила стоящего на дороге мужчину

Мужчина умер в лечебном учреждении Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 11 сентября в 10 часов в районе дома №109 по ул. Районной города Тамбова. 22-летний водитель автомобиля «FORD FOCUS» мужчина наехал на 53-летнего пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили городскую больницу им. Архиепископа Луки, где он впоследствии скончался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.