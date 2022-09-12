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Происшествия12 сентября 2022 6:58

В Тамбове иномарка насмерть сбила стоящего на дороге мужчину

Пешеход скончался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина умер в лечебном учреждении

Мужчина умер в лечебном учреждении

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 11 сентября в 10 часов в районе дома №109 по ул. Районной города Тамбова. 22-летний водитель автомобиля «FORD FOCUS» мужчина наехал на 53-летнего пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили городскую больницу им. Архиепископа Луки, где он впоследствии скончался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.