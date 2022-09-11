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Общество11 сентября 2022 17:00

В Тамбовской области приступили к обустройству туристических экотроп

Один из маршрутов пройдет около Святовского озера
Анна ГРЕБЕНКИНА

11 сентября в Тамбове начали обустройство туристических экотроп. Как сообщили в областной администрации, жители и работники лесного хозяйства высадили десятки молодых елей и катальп. На тропе, которая ведет к Святовскому озеру, обустроят спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря, чтобы каждый гость смог не только насладиться природными красотами особенного места, но и заняться спортом, оздоровиться.

Святовское озеро имеет почти идеально круглую форму. Вокруг истории озера сложилось много легенд и преданий. Здесь обитает несколько видов рыб, земноводных. Кроме того, в его окрестностях и на самом озере обитают различные птицы, рептилии, млекопитающие.