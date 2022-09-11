Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта «Тамбов» закончат к концу октября

В аэропорте «Тамбов» идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Сейчас это единственная воздушная гавань в Черноземье, которая принимает и отправляет рейсы. После работ аэропорт он будет принимать среднемагистральные самолеты с большей пассажировместимостью.

Стоимость работ составляет 561,2 миллиона рублей. Все работы выполняются в условиях в режиме «технологических окон».

- Нам предстоит устройство трех конструктивных слоев асфальтобетона по всей площади покрытия. Сейчас сняли растительный грунт, подготовили обочины - работы выполним в срок, - рассказал генеральный директор ООО «Автодор-Тамбов» Николай Кузнецов.

Помимо устройства выравнивающего слоя и верхних слоев из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, контрактом предусмотрен ремонт сквозных трещин, устройство и восстановление швов в существующем бетонном покрытии, укладка геосетки, нанесение маркировочных знаков эмалью.

Как сообщили в обладминитсрации, работы будут завершены в конце октября. Кроме того, за счет установки нового светосигнального оборудования аэропорт «Тамбов» сможет принимать самолеты ночью и в условиях ограниченной видимости.