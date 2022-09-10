100-летняяя жительница Инжавинского района Тамбовской области приняла участие в голосовании

Анна Курочкина проголосовала на дому Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

10 сентября в Инжавинском районе свой голос за будущего главу Тамбовской области отдала одна из самых пожилых избирателей, 100-летняя Анна Васильевна Курочкина. Представитель участковой избирательной комиссий приехал к ней домой.

Несмотря на то, что выборы – дело серьёзное, в них всегда найдётся место юмору и романтике. Напомним, в первый день голосования, 9 сентября, произошло забавное событие - в Рассказово молодой человек по имени Дмитрий сделал предложение своей девушке Екатерине прямо на избирательном участке сразу после того, как она проголосовала на выборах главы региона. Екатерина приняла предложение, о чём жених и невеста сообщили в соцсетях.

Стоит отметить, что явка на выборах главы Тамбовской области рекордная по стране: в первый день выборов проголосовать пришли 26,21 процента избирателей.