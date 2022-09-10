За неделю с контейнерных площадок Тамбова вывезли 55 КамАЗов мусора

В ежедневном режиме специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» занимаются сбором и вывозом КГО с контейнерных площадок Тамбова и прилегающих к ним территорий. Только в прошедший четверг, 8 сентября, им удалось привести в порядок 30 объектов. Отсюда отправили на полигон около 7 КамАЗов мусора. К уборке привлекались 33 рабочих и специальная техника.

В работе были площадки, расположенные на улицах Астраханская, М.Горького, Железнодорожная, Интернациональная, Карбышева, С. Лазо, Новикова-Прибоя, Уборевича и т.д. Причем на некоторых их них очистка проходила повторно, несмотря на то что свалку убрали буквально в последних числах августа. Это говорит о том, что жители целенаправленно продолжают выбрасывать крупногабаритные отходы в неустановленные для этого местах.

- Строительный мусор, старая бытовая техника и мебель, автомобильные покрышки, ветки относятся к КГО, и их складирование запрещено в обычные контейнеры или рядом с ними, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - За подобные действия предусмотрен штраф.