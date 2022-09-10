Тамбовский «Спартак» не может победить 8 туров кряду

14 сентября спартаковцы проведут кубковый матч в Курске с местным «Авангардом». Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 9 сентября, в матче десятого тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» гостил в Домодедово у «Пересвета». Игра была крайне важна с турнирной точки зрения, так как подмосковный клуб опережал парней Игоря Неучева всего на одно очко. Но обыграть прямого конкурента «волки» не смогли. Более того, потерпели поражение (0:1). Единственный гол на 44-й минуте провел Кудряшов. Таким образом, безвыигрышная серия «Спартака» достигла восьми матчей (=2-6).

«Спартак»: Вялов, Щигорев (Воловик, 66), Шабанов, Дворяшин, Перегудов, Белов, Скрыпников, Мишутин (Ямлиханов, 66), Масленников (С.Архипов,46), Чернышов, Жеребятьев.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 21-му очку. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (17). У «Спартака» пять очков. Тамбовчане занимают 11-е место с пятью очками. В 11-м туре наши футболисты сыграют 18 сентября дома с «Рязанью» (седьмое место, 12 очков). А 14 сентября спартаковцы проведут кубковый матч в Курске с местным «Авангардом».