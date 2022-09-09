Тамбовская область демонстрирует один из лучших результатов в ЦФО по явке на выборы

В пятницу, 9 сентября, в Тамбовской области стартовало досрочное трехдневное голосование по выборам главы Тамбовской области. По данным избирательной комиссии региона, по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 14,8% от их общего числа, что на данный момент является одним из лучших результатов в Центральном федеральном округе. Как сообщают эксперты Центра общественного наблюдения при Общественной палате региона, голосование проходит в штатном режиме, подтвердившихся заявлений о нарушениях не зафиксировано.

Активно голосуют главы городов и районов, депутаты регионального заксобрания и муниципалитетов. Избирательный участок в Мичуринске посетил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

«От нашей гражданской ответственности зависит будущее и стабильность региона. Мы в первую очередь голосуем за то, как будем жить дальше, как будет развиваться Тамбовщина», — считает Матушкин.

В первой половине дня свой гражданский долг исполнил глава администрации Тамбова Максим Косенков.

«Участвуя в выборах, мы все вместе можем и должны определять будущее своей области. Уверен, что многие из вас в эти дни придут на избирательные участки и сделают свой выбор!» - подчеркнул глава областного центра.

Участие в выборах главы Тамбовской области приняла единственная в России женщина — пилот Боинга-777, депутат Облдумы Светлана Слегтина. Она опубликовала в социальных сетях фото с избирательного участка, куда пришла вместе с отцом.

Сразу после открытия избирательных участков свой голос на выборах отдал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. На участок он пришел с супругой и младшим сыном, объяснив, что взрослые должны подавать детям личный пример гражданского поведения.

Отметим, что голосование на выборах главы Тамбовской области трехдневное – 9, 10 и 11 сентября. В те же дни проходит голосование еще по 18 избирательным кампаниям. Избирательные участки в регионе работают с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени.